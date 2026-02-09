IIMS 2026: BYD Bawa Pesan Besar soal Masa Depan Mobil Listrik

jpnn.com - BYD kembali unjuk kekuatan di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.

Kehadiran pabrikan asal China itu bukan sekadar partisipasi pameran, melainkan penegasan posisi sebagai pemain utama kendaraan energi baru (New Energy Vehicle/NEV) di tingkat global maupun nasional.

Secara global, 2025 menjadi tahun penting bagi BYD.

Perusahaan tersebut mencatatkan produksi kendaraan energi baru ke-15 juta, sekaligus membukukan penjualan lebih dari 4,6 juta unit dalam satu tahun.

Angka ekspor pun mencetak rekor baru dengan menembus lebih dari satu juta unit yang tersebar di lebih dari 119 negara dan wilayah, menandai kuatnya kepercayaan pasar internasional terhadap teknologi BYD.

Pencapaian tersebut mengukuhkan BYD sebagai pemimpin penjualan global di segmen NEV.

Konsistensi pertumbuhan itu ditopang kekuatan riset dan pengembangan, dengan lebih dari 123 ribu insinyur yang menjadi tulang punggung inovasi perusahaan dalam menghadirkan teknologi kendaraan listrik yang matang dan berkelanjutan.

"Tahun 2025 menjadi tonggak penting bagi BYD secara global, mencerminkan kematangan strategi yang berangkat dari pengembangan teknologi inti secara berkelanjutan."