Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif

IIMS 2026: BYD Bawa Pesan Besar soal Masa Depan Mobil Listrik

Senin, 09 Februari 2026 – 12:11 WIB
IIMS 2026: BYD Bawa Pesan Besar soal Masa Depan Mobil Listrik - JPNN.COM
BYD kembali unjuk kekuatan di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026. Foto: BYD.

jpnn.com - BYD kembali unjuk kekuatan di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.

Kehadiran pabrikan asal China itu bukan sekadar partisipasi pameran, melainkan penegasan posisi sebagai pemain utama kendaraan energi baru (New Energy Vehicle/NEV) di tingkat global maupun nasional.

Secara global, 2025 menjadi tahun penting bagi BYD.

Baca Juga:

Perusahaan tersebut mencatatkan produksi kendaraan energi baru ke-15 juta, sekaligus membukukan penjualan lebih dari 4,6 juta unit dalam satu tahun.

Angka ekspor pun mencetak rekor baru dengan menembus lebih dari satu juta unit yang tersebar di lebih dari 119 negara dan wilayah, menandai kuatnya kepercayaan pasar internasional terhadap teknologi BYD.

Pencapaian tersebut mengukuhkan BYD sebagai pemimpin penjualan global di segmen NEV.

Baca Juga:

Konsistensi pertumbuhan itu ditopang kekuatan riset dan pengembangan, dengan lebih dari 123 ribu insinyur yang menjadi tulang punggung inovasi perusahaan dalam menghadirkan teknologi kendaraan listrik yang matang dan berkelanjutan.

"Tahun 2025 menjadi tonggak penting bagi BYD secara global, mencerminkan kematangan strategi yang berangkat dari pengembangan teknologi inti secara berkelanjutan."

BYD kembali unjuk kekuatan di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BYD  IIMS  Indonesia International Motor Show  IIMS 2026  mobil listrik 
BERITA BYD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp