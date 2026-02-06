IIMS 2026, BYD Hadirkan Terobosan Teknologi Terbaru Menuju Mobilitas Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Build Your Dreams (BYD) kembali berpartisipasi pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Dalam pameran tersebut, BYD menegaskan posisinya sebagai pemimpin global New Energy Vehicle (NEV) yang terus memperluas skala bisnis, kekuatan teknologi, dan kehadirannya di berbagai pasar dunia, termasuk Indonesia.

Kehadiran BYD di IIMS 2026 menjadi refleksi dari komitmen jangka panjang perusahaan dalam mendukung percepatan transisi menuju mobilitas yang lebih berkelanjutan di Tanah Air.

Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao mengatakan 2025 menjadi tonggak penting bagi BYD secara global, mencerminkan kematangan strategi yang berangkat dari pengembangan teknologi inti secara berkelanjutan.

Penguasaan teknologi inti dan integrasi sistem dari hulu ke hilir, mulai dari platform kendaraan, sistem penggerak, hingga manufaktur, menjadi dasar BYD dalam menghadirkan kendaraan listrik yang aman, andal, dan siap digunakan di pasar internasional termasuk pasar Indonesia.

"Melalui partisipasi di IIMS 2026, BYD membawa inovasi teknologi global tersebut ke Indonesia sebagai bagian dari perluasan kehadiran BYD dalam roadmap teknologi perusahaan," ungkap Eagle.

BYD mencetak rekor dengan diproduksinya kendaraan energi baru (NEV) ke-15 juta, sebuah pencapaian yang mencerminkan pertumbuhan yang dibangun secara konsisten dari waktu ke waktu.

Momentum ini diperkuat dengan penjualan global yang menembus lebih dari 4,6 juta unit dengan penjualan ekspor untuk pertama kalinya melampaui 1 juta unit dalam satu tahun yang tersebar di lebih dari 119 negara dan wilayah di berbagai belahan dunia.