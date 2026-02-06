Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

IIMS 2026: GWM Tank 500 Diesel Meluncur, SUV Mewah yang Siap Tantang Toyota Fortuner

Jumat, 06 Februari 2026 – 13:44 WIB
Jumat, 06 Februari 2026 – 13:44 WIB

IIMS 2026: GWM Tank 500 Diesel Meluncur, SUV Mewah yang Siap Tantang Toyota Fortuner
Inchcape GWM Indonesia meluncurkan SUV Tank 500 Diesel di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026, JIExpo Kemayoran, Kamis (5/2). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Inchcape GWM Indonesia meluncurkan SUV Tank 500 Diesel di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026, JIExpo Kemayoran, Kamis (5/2).

Varian diesel yang melengkapi Tank 500 hybrid dan Ora 03 itu menawarkan sejumlah teknologi pengalaman berkendara mewah yang nyaman.

CEO Inchcape GWM Indonesia Bagus Susanto mengatakan SUV Tank 500 Diesel diposisikan sebagai SUV mewah yang nyaman di kota, efisien di perjalanan jarak jauh, dan lengkap secara teknologi.

"Kami menghadirkan pilihan yang tepat bagi lebih banyak konsumen Indonesia. Fokus kami sederhana: memperluas akses ke pengalaman ‘Drive First Class, Everywhere’ dengan ekosistem layanan yang kuat," kata Bagus di lokasi.

GMW Tank 500 Diesel hadir dengan tampilan gagah dan tetap kokoh.

Mobil itu menggunakan gril berukuran besar yang menarik perhatian.

Masuk ke dalam kabin, SUV pesaing Toyota Fortuner itu dirancang bak lounge bergerak: Nappa Leather dengan electric adjustment, ventilated seats, dan Massage Function menjaga tubuh tetap rileks seusai hari yang padat.

Terdapat 12 high-performance speakers menghadirkan audio imersif, wheelbase 2.850 mm memungkinkan tujuh kursi fleksibel dan ruang lapang untuk keluarga serta barang bawaan.

Inchcape GWM Indonesia meluncurkan SUV Tank 500 Diesel di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026, JIExpo Kemayoran, Kamis (5/2).

