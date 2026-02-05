Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

IIMS 2026: MGS5 EV Sudah Bisa Dipesan dengan Harga Terendah Rp 333,9 Juta

Kamis, 05 Februari 2026 – 20:01 WIB
Harga MGS5 EV diumumkan di IIMS 2026. Foto: mg

jpnn.com, JAKARTA - Morris Garages (MG) Motor Indonesia mengumumkan harga MGS5 EV pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026, Kamis (5/2).

SUV listrik keluarga terbaru ditawarkan dengan banderol yang cukup kompetitif, menargetkan keluarga muda.

MGS5 EV hadir dalam tiga varian. Varian terendah Ignite dipasarkan dengan harga Rp 354,9 juta (OTR Jakarta), disusul varian Magnify Rp 374,9 juta.

Sementara itu, varian tertinggi Magnify Max yang menawarkan performa dan jarak tempuh lebih tinggi Rp 455,9 juta dan akan tersedia pada kuartal ketiga 2026.

Menariknya, MG memberikan penawaran khusus bagi 1.500 konsumen pertama melalui special launch package.

Lewat program tersebut, harga MGS5 EV Ignite turun menjadi Rp 333,9 juta, sedangkan MGS5 EV Magnify Rp 355,9 juta.

Lalu, untuk varian Magnify, konsumen juga mendapatkan paket peningkatan berupa jok kulit, pengaturan jok elektrik enam arah, serta ventilasi jok depan.

Dari sisi konsep, MGS5 EV dikembangkan sebagai SUV listrik yang ramah digunakan sehari-hari.

