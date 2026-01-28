Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

IIMS 2026: Pabrikan Otomotif China Makin Agresif, Ada Brand dan Mobil Baru

Rabu, 28 Januari 2026 – 10:49 WIB
Pameran otomotif bertajuk Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 kembali menjadi magnet industri otomotif nasional.

Digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 5–15 Februari 2026, pameran dipastikan penuh kejutan lewat peluncuran produk baru, teknologi elektrifikasi, hingga kehadiran merek anyar.

Para produsen otomotif Jepang telah mengonfirmasi akan memperkenalkan sejumlah model baru, baik di segmen elektrifikasi maupun internal combution engine (ICE).

Kejutan besar justru datang dari pabrikan Tiongkok. Chery menyiapkan satu produk baru yang dirumorkan sebagai SUV hybrid yaitu C5 berteknologi CSH.

GAC Group, bahkan akan membawa tujuh model, tiga di antaranya benar-benar baru. Jaecoo, Lepas, dan MG juga kompak menyiapkan masing-masing satu model anyar.

Wuling tampil percaya diri dengan memajang 15 model, termasuk satu mobil baru yang Indonesia menjadi negara peluncuran perdananya.

Changan melanjutkan ofensif mobil listriknya lewat SUV listrik terbaru, sementara Hyundai menyiapkan SUV anyar dan Kia akan mengumumkan harga resmi Carens.

Kemudian, Xpeng tak hanya memamerkan sedan listrik pintar P7, tetapi juga robot Iron dan mobil terbang X2.

