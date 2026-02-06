Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

IIMS 2026: Suzuki Gelar Promo Eksklusif

Jumat, 06 Februari 2026 – 17:33 WIB
Suzuki menggelar promo selama IIMS 2026. Foto: suzuki

jpnn.com, JAKARTA - PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) kembali mencuri perhatian di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang digelar di JIExpo Kemayoran.

Tidak sekadar memamerkan lini produk, Suzuki menghadirkan rangkaian promo langsung dalam kampanye “Celebrate Every Mile of Journey with Suzuki.”

Lewat kampanye itu, Suzuki ingin merayakan setiap perjalanan konsumen, dengan memberikan nilai tambah di setiap transaksi selama pameran berlangsung.

SIS menegaskan bahwa kehadirannya di IIMS 2026 bukan hanya soal penjualan, tetapi juga soal memberikan solusi mobilitas yang praktis dan menguntungkan.

“Kehadiran kami di IIMS 2026 tidak hanya bertujuan memperkenalkan produk, melainkan memberikan nilai tambah yang nyata bagi konsumen."

"Kami berkomitmen memastikan masyarakat memperoleh penawaran terbaik untuk mendukung kebutuhan mobilitas sehari-hari,” ujar Deputy of Sales & Marketing Managing Director PT SIS Dony Ismi Saputra, di Jakarta.

Kabar baiknya, promo berlaku untuk hampir seluruh lini mobil penumpang Suzuki.

Setiap pembelian unit mulai dari All New Ertiga, New XL7, Fronx, S-Presso, Grand Vitara, Jimny, hingga model terbaru e VITARA, konsumen berhak mendapatkan merchandise eksklusif Suzuki serta Voucher Giftee senilai Rp1.000.000.

