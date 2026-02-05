IIMS 2026: Suzuki Merilis SUV Listrik e Vitara, Harga Termurah Rp 755 Juta

jpnn.com, JAKARTA - Suzuki akhirnya resmi masuk ke segmen mobil listrik murni di Indonesia, peluncuran Suzuki e Vitara sebagai kendaraan listrik pertamanya di tanah air.

Peluncuran menandai langkah strategis Suzuki dalam menghadirkan solusi kendaraan ramah lingkungan lewat pendekatan multi-pathway.

Suzuki e Vitara diperkenalkan di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (5/2).

Mobil listrik sudah dapat dipesan di seluruh jaringan diler Suzuki dengan harga mulai Rp 755 juta untuk warna single tone dan Rp 758 juta opsi two-tone.

Presiden Direktur PT. Suzuki Indomobil Motor dan PT. Suzuki Indomobil Sales, Minoru Amano, menyebut peluncuran e Vitara sebagai tonggak penting perjalanan elektrifikasi Suzuki di Indonesia.

Setelah sebelumnya menghadirkan berbagai model hybrid seperti Ertiga, XL7, Grand Vitara, dan Fronx, kini Suzuki melengkapi portofolionya dengan kendaraan listrik murni.

Suzuki e Vitara dibekali baterai berkapasitas 61 kWh yang mampu menghasilkan tenaga maksimal 128 kW dan torsi puncak 193 Nm.

Dalam kondisi baterai penuh, mobil ini diklaim mampu menempuh jarak hingga 428 kilometer, cukup untuk kebutuhan mobilitas harian maupun perjalanan luar kota.