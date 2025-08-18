Iis Dahlia Kenang Permintaan Terakhir Mpok Alpa Sebelum Berpulang

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Iis Dahlia mengungkapkan momen menjelang Mpok Alpa meninggal dunia.

Dia menyebut, pemilik nama asli Nina Carolina itu sempat meminta untuk melepaskan kuteks yang terpasang di kukunya, pada Kamis (14/8) malam.

"Malam tuh dia kayak sudah merasa, sudah feeling. Kayak feeling dia sudah merasa bagaimana, dia bilang dia, kan, suaranya sudah enggak ada, pengin nyopot kutek," ungkap Iis Dahlia di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (18/8).

"Teman aku bilang, 'Is dia pengin nyopot kutek, ada yang ini?', terus aku bilang, 'ada, tetapi kalau malam-malam begini ya?'," sambungnya.

Menurut Iis Dahlia, untungnya, ada nail artist yang bisa datang malam itu dan melepaskan kuteks yang dikenakan Mpok Alpa.

Dia mengungkapkan, alasan Mpok Alpa mengenakan kuteks kala itu agar orang-orang tidak menyadari kondisi kesehatannya.

Sebab, kuku tangan Mpok Alpa terlihat kebiruan akibat kemoterapi yang dijalaninya.

"Kan, dia terakhir tuh kukunya biru, bekas kemo, jadi dia enggak mau keliatan di TV biru-biru," ucap Iis Dahlia.