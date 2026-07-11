IISAR 2026 Hadirkan Inovasi dari 28 Negara, Dorong Penguatan Operasi SAR Nasional

jpnn.com, TANGERANG - Pameran Indonesia International Search and Rescue (IISAR) 2026 resmi digelar di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Tangerang.

Pertemuan berskala global itu dijadwalkan berlangsung selama empat hari dengan fokus utama membahas tantangan operasi penyelamatan di era perubahan iklim.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menilai penyelenggaraan acara ini krusial mengingat Indonesia berada di kawasan Ring of Fire dengan risiko bencana yang tinggi.

Selain itu, ancaman bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim juga terus meningkat.

"Kami harus selalu siaga menghadapi ketidakpastian yang semakin tinggi," ujar Pratikno di Tangerang, baru-baru ini.

Menurut Pratikno, kemampuan pencarian dan pertolongan kini menjadi semakin vital karena efisiensi waktu sangat menentukan keselamatan korban.

Dia menegaskan penguatan operasi penyelamatan tidak boleh hanya bertumpu pada pengalaman masa lalu.

Lebih dari itu, harus juga mengadopsi kemajuan teknologi terkini yang diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia.