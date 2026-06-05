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JPNN.com - Artikel - Opini

Ijazah Mudah, Mutu Pendidikan Melemah: Alarm Bahaya Pendidikan Tinggi Indonesia

Oleh: Prof. Dr. Ir. Abdul Hamid, MP

Jumat, 05 Juni 2026 – 08:18 WIB
Ijazah Mudah, Mutu Pendidikan Melemah: Alarm Bahaya Pendidikan Tinggi Indonesia - JPNN.COM
Prof. Dr. Ir. Abdul Hamid, MP. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com - Dunia pendidikan tinggi Indonesia sedang menghadapi tantangan serius yang tidak boleh lagi dianggap biasa.

Di tengah meningkatnya jumlah lulusan sarjana, magister, hingga doktor, muncul pertanyaan besar: apakah kualitas akademiknya benar-benar masih terjaga? Ataukah pendidikan tinggi kini mulai bergeser menjadi sekadar industri gelar?

Fenomena ini terlihat nyata di berbagai perguruan tinggi. Banyak mahasiswa ingin serba cepat lulus tanpa melalui proses akademik yang mendalam.

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Bahkan dalam penyusunan skripsi maupun tesis, analisis statistik sering kali dikerjakan pihak ketiga.

Mahasiswa hanya menerima hasil akhir berupa tabel dan analisis varian tanpa memahami proses ilmiahnya.

Contoh yang sering terlihat misalnya mahasiswa membawa data penelitian ke jasa pengolah statistik, lalu beberapa hari kemudian langsung menerima hasil SPSS lengkap berikut kesimpulan penelitian.

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Ironisnya, ketika diuji dosen, mahasiswa sendiri tidak memahami arti uji F, uji t, maupun analisis varians yang tercantum dalam penelitiannya.

Padahal statistik bukan sekadar angka, melainkan jantung dari penelitian ilmiah. Ketika mahasiswa tidak memahami bagaimana data dianalisis, maka sesungguhnya mereka kehilangan kemampuan berpikir ilmiah.

Dunia pendidikan tinggi Indonesia sedang menghadapi tantangan serius yang tidak boleh lagi dianggap biasa.

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TAGS   Ijazah  Perguruan Tinggi  pendidikan  Abdul Hamid 
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