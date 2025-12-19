Close Banner Apps JPNN.com
IJMI & Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Perkuat Perlindungan Hak Pekerja Indonesia

Jumat, 19 Desember 2025 – 11:18 WIB
Try Harysantoso, Direktur Eksekutif Yayasan IJMI (tengah) menandatangani perjanjian kerja sama, disaksikan dari Kementerian Hak Asasi Manusia, RI, yaitu Sofia Alatas, Direktur Penyusunan dan Evaluasi Instrumen Hak Asasi Manusia (kanan) dan Martinus Gabriel Goa, Tenaga Ahli Kementerian Hak Asasi M. Foto: dok IJMI

jpnn.com, JAKARTA - Bertepatan dengan Hari Migran Sedunia, Yayasan Integritas Justitia Madani Indonesia (IJMI) resmi meneken perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia - Kementerian Hak Asasi Manusia RI (KemenHAM). 

Penandatanganan itu merupakan langkah strategis memperkuat perlindungan hak pekerja Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Try Harysantoso, Direktur Eksekutif, Yayasan IJMI dan Dr. Harniati, Plt. Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia. 

Direktur Eksekutif, Yayasan IJMI Try Harysantoso mengatakan kerja sama ini mencakup pengembangan kebijakan anti perdagangan orang, penguatan kesadaran HAM di tingkat desa, dan pemajuan bisnis dan HAM. 

Di sisi Kementerian HAM RI, penandatangan Perjanjian Kerja Sama disaksikan oleh Sofia Alatas, Direktur Penyusunan dan Evaluasi Instrumen Hak Asasi Manusia, serta Martinus Gabriel Goa, Tenaga Ahli Kementerian Hak Asasi Manusia Bidang Instrumen Internasional HAM.

“Bertepatan dengan Hari Migran Sedunia, penandatanganan ini diharapkan menjadi tonggak penguatan kolaborasi negara dan masyarakat, dalam memastikan perlindungan HAM yang semakin sistematis, terukur, dan berdampak nyata" jelas Try.

Diharapkan melalui Perjanjian Kerja Sama ini, kedua pihak bersepakat untuk meningkatkan koordinasi, program sosialisasi hukum, serta mekanisme pendampingan bagi pekerja migran yang menghadapi masalah legal maupun administratif yang berpihak pada kesejahteraan pekerja migran.

“Perlindungan pekerja migran tidak hanya diberikan kepada mereka yang berangkat secara resmi (procedural), tetapi juga kepada pekerja migran yang berangkat tanpa dokumen atau tidak melalui jalur resmi (unprocedural), “ ujar Try.  

