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JPNN.com - Politik

IKA BEM Nusantara Sowan Jokowi di Solo, Ini Agendanya

Rabu, 17 Juni 2026 – 07:55 WIB
IKA BEM Nusantara Sowan Jokowi di Solo, Ini Agendanya - JPNN.COM
Pengurus Besar Ikatan Alumni (PB-IKA) BEM Nusantara beraudiensi dengan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dikediamannya di Solo, Jawa Tengah, Senin (15/6/2026). ANTARA/HO-Humas PB IKA BEM Nusantara

jpnn.com - Pengurus Besar Ikatan Alumni (PB-IKA) BEM Nusantara sowan Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah.

PB IKA BEM Nusantara Wahyu Irawan mengatakan langkah mereka menemui sejumlah tokoh nasional dalam rangka konsolidasi kebangsaan organisasi membahas kepemimpinan masa depan generasi muda.

Setelah menemui Jokowi di kediamannya di Solo, Senin (15/6), mereka akan menghadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dijadwalkan pada Rabu (17/6).

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Wahyu menyebut pertemuan dengan tokoh nasional itu menjadi momentum penting bagi PB IKA BEM Nusantara menyerap pandangan tentang kepemimpinan, kebangsaan dan peran generasi muda dalam menentukan masa depan Indonesia.

"Beliau (Jokowi) menekankan pentingnya menjaga persatuan, memperkuat soliditas, dan menyiapkan generasi muda yang mampu menghadirkan solusi bagi masyarakat," kata Wahyu.

Dia mengatakan audiensi dengan sejumlah tokoh nasional merupakan bagian konsolidasi organisasi menjelang pelantikan kepengurusan PB IKA BEM Nusantara yang akan berganti pada 18 Juni 2026 di Jakarta.

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Menurut dia, IKA BEM Nusantara ingin mengambil peran menjadi rumah besar bagi alumni mahasiswa melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang memiliki semangat pengabdian kepada bangsa.

"Kami percaya kepemimpinan Indonesia berada di tangan generasi muda. Oleh karena itu alumni BEM Nusantara harus menjadi motor gagasan, inovasi, dan kolaborasi untuk mendukung kemajuan bangsa," ujar mantan Presiden Mahasiswa Universitas Islam Djakarta (UID).

Pengurus Besar Ikatan Alumni (PB-IKA) BEM Nusantara sowan Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah. Inilah agendanya.

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TAGS   Jokowi  Joko Widodo  IKA BEM Nusantara  Gibran 
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