Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

IKA PMII Dukung Stabilitas Politik & Keamanan Nasional

Selasa, 02 September 2025 – 08:28 WIB
IKA PMII Dukung Stabilitas Politik & Keamanan Nasional - JPNN.COM
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA-PMII) Fathan Subchi mendukung penuh Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan nasional. Foto: dok IKA PMII

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA-PMII) Fathan Subchi mendukung penuh Presiden RI Prabowo Subianto menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan nasional.

Hal itu diungkapkan Fathan setelah beberapa hari terkhir adanya aksi massa di berbagai kota yang berujung kerusuhan dan pengrusakan fasilitas umum.

"Mendukung langkah terbaik dan konstitusional yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan nasional," ujar Fathan dalam keterangannya, Selasa (2/8).

Baca Juga:

Fathan Subchi mengimbau seluruh komponen bangsa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan elite politik untuk bersatu dalam menghadapi situasi ini.

"Mari bersama-sama bersatu dan berkontribusi positif. Semoga Allah SWT meridai ikhtiar semua dan menyatukan segenap unsur bangsa. Dengan persatuan ini mampu melewati setiap tantangan demi masa depan bangsa yang lebih baik," katanya.

Fathan menambahkan pihaknya turut berdukacita atas meninggalnya sejumlah masyarakat yang terdampak rangkaian aksi.

Baca Juga:

"Kami turut berdukacita yang mendalam atas wafatnya saudara Affan Kurniawan di Jakarta, Syaiful di Makassar, Muhammad Akbar Basri di Makassar, Sarinawatidi Makassar, Rusdamdiansyah di Makassar, Rheza Sendy Pratama di Yogyakarta, dan Sumari di Solo serta korban-korban lainnya akibat bentrokan dalam aksi demonstrasi," katanya.

PB IKA-PMII Berkomitmen Dukung Presiden Prabowo Wujudkan Asta Cita PB IKA PMII juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Cabang (PC) IKA-PMII, serta seluruh kader-kader PMII dan IKA-PMII untuk turut memberi masukan secara aktif dengan tetap menjaga lingkungan di wilayah masing-masing.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA-PMII) Fathan Subchi mendukung penuh stabilitas politik dan keamanan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   IKA PMII  Politik  Keamanan  PMII  affan kurniawan 
BERITA IKA PMII LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp