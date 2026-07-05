IKAC Libatkan Generasi Muda Melestarikan Seni Budaya Cirebon

jpnn.com, CIREBON - Penampilan Tari Topeng Kelana menjadi salah satu daya tarik dalam rangkaian Bakti Sosial Ikatan Keluarga Arjawinangun Cirebon (IKAC) menmperingati 1 Muharram 1448 Hijriah yang digelar di halaman Kantor Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, baru-baru ini.

Pertunjukan tersebut menjadi bagian dari upaya melestarikan seni budaya khas Cirebon.

Tarian tradisional itu dibawakan oleh siswa-siswi SMP Negeri 1 Arjawinangun di hadapan ratusan warga yang memadati lokasi kegiatan. Penampilan para pelajar mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang hadir.

Ketua IKAC Hj. Evie Kusfayanti mengatakan pelestarian budaya daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai kegiatan sosial yang diselenggarakan organisasinya.

Menurut dia, budaya lokal merupakan identitas yang harus terus dijaga dan dikenalkan kepada generasi muda agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman.

"Kami ingin kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat sosial kepada masyarakat, tetapi juga menjadi ruang bagi seni dan budaya Cirebon untuk terus tumbuh serta dikenal oleh generasi muda," ujar Evie.

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Dia menambahkan keterlibatan pelajar dalam menampilkan Tari Topeng Kelana menjadi bukti bahwa warisan budaya dapat terus diwariskan melalui pendidikan dan kegiatan kemasyarakatan.

Selain pertunjukan budaya, IKAC juga menggelar tausiah dan doa bersama yang dipimpin Gus Nayil Abdurrahman sebagai bagian dari peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah.