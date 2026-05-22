IKAL-Lemhannas Siap Hadirkan Penguatan Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda

Jumat, 22 Mei 2026 – 09:20 WIB
DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, S.SiT., S.H., M.H., M.Mar hadir dalam pelantikan DPP IKAL-Lemhannas masa bakti 2026–2031. Foto: source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI (IKAL-Lemhannas) masa bakti 2026-2031 resmi dilantik di Gedung Lemhannas, Senin (18/5) lalu.

Dalam pelantikan itu, Ketua Umum DPP IKAL-Lemhannas, Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., MA., Ph.D., IPU mengatakan kepengurusan baru akan memulai langkah awal melalui konsolidasi internal sebelum menjalankan berbagai agenda besar organisasi.

Penguatan internal menjadi penting mengingat struktur kepengurusan DPP IKAL-Lemhannas saat ini diisi sekitar 60 pengurus.

Menurut DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, S.SiT., S.H., M.H., M.Mar, bahwa DPP IKAL-Lemhannas masa bakti 2026–2031 ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kontribusi alumni Lemhannas.

Kontribusi itu dalam mendukung pembangunan nasional dan menjaga ketahanan bangsa di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

Hal itu disampaikan Capt. Hakeng Jayawibawa, selaku Ketua Bidang Informasi DPP IKAL Lemhannas 2026-2031, menanggapi pelantikan kepengurusan baru. 

Dia juga menambahkan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang memiliki visi kebangsaan, dan mampu menjaga arah pembangunan nasional agar tetap berpijak pada kepentingan rakyat dan cita-cita bangsa.

“Maka pelantikan DPP IKAL-Lemhannas periode 2026–2031, bukan sekadar agenda organisasi. Melainkan pula, momentum memperkuat peran strategis alumni Lemhannas dalam mendukung ketahanan nasional dan pembangunan Indonesia,” ujar Capt. Hakeng.

IKAL Strategic Center memberikan langkah visioner dalam memperkuat kontribusi pemikiran strategis para alumni Lemhannas terhadap kebijakan nasional.

TAGS   IKAL- Lemhannas  Wawasan Kebangsaan  Lemhannas  Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa  Marcellus Hakeng Jayawibawa 

