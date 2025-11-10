IKAMISA Gelar Turnamen Golf Amal 2025 untuk Bantu Masyarakat Pra-Sejahtera

jpnn.com, JAKARTA - IKatan Alumni Mitreka Satata (IKAMISA) SMAN 1 Malang memberikan berbagai bantuan dalam bentuk giat sosial yang digelar di beberapa wilayah.

Organisasi yang berdiri sejak tahun 2000 itu membantu masyarakat pra-sejahtera seperti dari kalangan fakir miskin, anak-anak yatim piatu, para orang tua di panti jompo termasuk mensejahterakan kalangan guru dan pelajar yang tidak mampu.

Ketua umum IKAMISA masa bakti 2023-2028 Irjen Pol. (Purn) Anang Syarif Hidayat, mengatakan kegiatan itu tidak sekedar menjadi ajang kumpul-kumpul para alumni, tetapi juga fokus untuk terus membantu kalangan yang kurang mampu.

"Walaupun kami alumni SMAN 1 di Malang, giat atau bakti sosial yang kami lakukan tidak sebatas hanya dilakukan di Jawa Timur. Kami juga melakukan kegiatan sosial didaerah lainnya seperti di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi," ungkap Anang Syarif di sela turnamen golf amal IKAMISA 2025 yang digelar di Permata Sentul, Golf Club, Bogor pada Minggu (9/11).

Menurut Anang, untuk mendapatkan sejumlah dana dalam membantu masyarakat pra-sejahtera, Anang mengungkapkan pihaknya menggelar turnamen amal dengan menggandeng sejumlah sponsor.

Anggota IKAMISA juga menyisihkan uang yang didapat dari penjualan tiket sebuah event olahraga untuk giat sosial.

"Selain turnamen golf amal, IKAMISA juga menggelar berbagai giat olahraga lainnya seperti jogging 5 K atau 10 K, sepeda santai serta berbagai giat olahraga lainnya. Uang yang dikumpulkan dari para peserta, seluruhnya kami sumbangkan sebagai wujud nyata dalam membangun bangsa," lanjut Anang Syarif.

Semenjak dibentuk 25 tahun silam, IKAMISA rutin menggelar giat sosial. Kegiatan andalan yang rutin digelar oleh IKAMISA antara lain jalan sehat uklam tahes yang sudah dijalankan hingga 121 kali dibeberapa wilayah dan diorganisir oleh angkatan yang berbeda.