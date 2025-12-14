Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

IKAPI: Literasi Jakarta Tertinggi, Tetapi Harus Terus Digairahkan

Kamis, 18 Desember 2025 – 00:30 WIB
IKAPI: Literasi Jakarta Tertinggi, Tetapi Harus Terus Digairahkan - JPNN.COM
Suasana Jakarta Literaria: Festival Literasi Jakarta 2025 yang diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Jakarta Hikmat Kurnia mengatakan tingkat literasi masyarakat ibu kota tercatat sebagai yang tertinggi di Indonesia.

Namun, capaian tersebut harus terus digelorakan agar kualitas masyarakat ikut meningkat.

Menurut dia, tingginya literasi di Jakarta merupakan hal yang wajar karena ditopang akses bacaan yang sangat memadai.

Baca Juga:

Hal itu dia katakan seusai acara Jakarta Literaria: Festival Literasi Jakarta 2025 yang diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta.

“Berdasarkan penelitian Dinas Perpustakaan dan Arsip bersama Universitas Indonesia, tingkat literasi Jakarta memang paling tinggi dibanding daerah lain. Ini wajar karena akses masyarakat Jakarta terhadap buku sangat mudah,” ujar Hikmat.

Dia menyebutkan Jakarta memiliki banyak fasilitas literasi, mulai dari Perpustakaan Nasional, Perpustakaan H.B. Jassin, Perpustakaan DKI Jakarta, hingga perpustakaan di setiap kota administratif.

Baca Juga:

Selain itu, taman baca juga menjadi alternatif bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli.

“Dari sisi akses, Jakarta sebenarnya tidak ada masalah. Mau beli buku atau tidak, masyarakat tetap bisa membaca karena fasilitasnya tersedia,” jelasnya.

Menurut dia, tingginya literasi di Jakarta merupakan hal yang wajar karena ditopang akses bacaan yang sangat memadai.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   IKAPI  Literasi  Jakarta  Disparekraf DKI Jakarta 
BERITA IKAPI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp