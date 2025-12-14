IKAPI: Literasi Jakarta Tertinggi, Tetapi Harus Terus Digairahkan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Jakarta Hikmat Kurnia mengatakan tingkat literasi masyarakat ibu kota tercatat sebagai yang tertinggi di Indonesia.

Namun, capaian tersebut harus terus digelorakan agar kualitas masyarakat ikut meningkat.

Menurut dia, tingginya literasi di Jakarta merupakan hal yang wajar karena ditopang akses bacaan yang sangat memadai.

Hal itu dia katakan seusai acara Jakarta Literaria: Festival Literasi Jakarta 2025 yang diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta.

“Berdasarkan penelitian Dinas Perpustakaan dan Arsip bersama Universitas Indonesia, tingkat literasi Jakarta memang paling tinggi dibanding daerah lain. Ini wajar karena akses masyarakat Jakarta terhadap buku sangat mudah,” ujar Hikmat.

Dia menyebutkan Jakarta memiliki banyak fasilitas literasi, mulai dari Perpustakaan Nasional, Perpustakaan H.B. Jassin, Perpustakaan DKI Jakarta, hingga perpustakaan di setiap kota administratif.

Baca Juga: IKAPI Akui Ada Penerbit Nakal Kongkalikong dengan Sekolah

Selain itu, taman baca juga menjadi alternatif bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli.

“Dari sisi akses, Jakarta sebenarnya tidak ada masalah. Mau beli buku atau tidak, masyarakat tetap bisa membaca karena fasilitasnya tersedia,” jelasnya.