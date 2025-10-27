Ikatan Alumni SMA Negeri 3 Depok Resmi Terbentuk Lewat Reuni Akbar

Senin, 27 Oktober 2025 – 20:18 WIB

jpnn.com, DEPOK - Suasana hangat dan penuh nostalgia mewarnai acara Reuni Akbar SMA Negeri 3 Depok yang digelar di Interaksi Café, Jalan Margonda Raya, Depok, Sabtu (25/10/2025).

Sedikitnya 500 alumni dari angkatan 1990 hingga 2015 hadir dalam acara reuni besar yang untuk pertama kalinya diadakan.

Persiapan acara ini telah dilakukan selama satu tahun penuh oleh panitia, dengan Reni Siti Nuraeni (angkatan 1992) dipercaya sebagai Ketua Panitia Reuni Akbar.

“Ini menjadi momentum awal untuk mengumpulkan semua alumni dari tahun 1990 hingga 2015. Dari reuni ini kita akan kumpulkan database untuk pembentukan Ikatan Alumni SMAN 3 Depok,” ujar Reni.

Sebelum puncak acara reuni, panitia menggelar serangkaian kegiatan seperti seminar kesehatan, pertandingan mini soccer, dan bulu tangkis yang diikuti oleh perwakilan dari berbagai angkatan.

Rangkaian acara tersebut mendapat antusiasme tinggi dari para alumni dan keluarga besar SMA Negeri 3 Depok.

Reuni akbar yang diorganisasi oleh Medhartara Production ini turut menghadirkan Andromeda Mercury, news anchor tvOne, sebagai pembawa acara.

Panggung hiburan juga dimeriahkan oleh sejumlah grup band lintas angkatan serta penampilan Warga Koplo yang membuat suasana semakin meriah.