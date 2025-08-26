Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Ikatan Emosional Alexander Zwiers dengan Indonesia, Bukan Sekadar Dirtek PSSI

Selasa, 26 Agustus 2025 – 08:18 WIB
Alexander Zwiers saat diperkenalkan sebagai Direktur Teknik PSSI. Foto: PSSI.

jpnn.com - Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers ternyata memiliki kedekatan emosional yang cukup kuat dengan Indonesia.

Pria asal Belanda tersebut baru saja diperkenalkan sebagai Direktur Teknik PSSI pada Senin (25/8/2025).

Tak Asing dengan Indonesia

Menariknya, Zwiers sudah tak asing dengan Indonesia. Dia bahkan pernah tinggal di Lippo Karawaci selama empat tahun.

Selain itu, pria berusia 50 tahun tersebut telah mempersunting perempuan asal Indonesia dan membangun rumah tangga selama 25 tahun.

"Istri saya orang Indonesia, kami sudah 25 tahun menikah. Saya pernah tinggal empat tahun di Lippo Karawaci. Jadi saya senang bisa kembali," kata Alexander Zwiers.

Harapan Bersama Zwiers

Pengalaman panjangnya di dunia kepelatihan menjadi modal berharga untuk mengemban tanggung jawab besar sebagai Direktur Teknik PSSI.

Zwiers memiliki lisensi kepelatihan UEFA A dan AFC Pro, yang merupakan dua lisensi tertinggi di sepak bola internasional.

Fokus utamanya ialah memperkuat pembinaan usia muda, meningkatkan kualitas pelatih lokal, dan menjalin kerja sama erat dengan klub-klub di seluruh Indonesia

