Teknologi - Gadget

Ikhtiar AQUA Elektronik Memperkuat Industri Esports Nasional

Jumat, 29 Mei 2026 – 14:54 WIB
Aqua Elektronik support di MPL Season 17. Foto: aquaelektronik

jpnn.com, JAKARTA - AQUA Elektronik kembali memperluas langkahnya di industri esports nasional lewat dukungannya pada ajang Mobile Legends: Bang Bang Professional League (MPL) Indonesia Season 17.

Kehadiran brand elektronik rumah tangga itu menandai makin eratnya hubungan antara industri teknologi dan gaya hidup digital generasi muda.

Dalam beberapa tahun terakhir, esports memang berkembang pesat dan tak lagi hanya dipandang sebagai kompetisi gim semata.

Dunia esports kini menjadi bagian dari hiburan modern yang melekat dengan keseharian anak muda, mulai dari tontonan, komunitas, hingga ruang interaksi sosial.

Melihat perubahan tersebut, AQUA Elektronik memilih ikut terlibat dalam ekosistem esports melalui MPL Indonesia Season 17 yang berlangsung pada 27 Maret hingga 24 Mei 2026.

President Director AQUA Elektronik Yan Xuhong mengatakan keterlibatan di MPL menjadi langkah perusahaan untuk lebih dekat dengan generasi muda, yang akrab dengan dunia gaming dan esports.

“Partisipasi kami di MPL Indonesia Season 17 merupakan langkah strategis untuk makin dekat dengan generasi muda yang menjadikan esports sebagai bagian dari gaya hidup,” ujar Yan dalam keterangannya, Jumat (29/5).

Menurut dia, AQUA Elektronik ingin hadir bukan hanya lewat produk elektronik rumah tangga, tetapi juga melalui berbagai aktivitas yang relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini.

