Ikhtiar Focus Motor Berekspansi ke Pasar Mobil Baru dengan Menggandeng Brand Tiongkok

jpnn.com, JAKARTA - Focus Motor Group mengungkapkan tengah menjajaki upaya ekspansi bisnis ke pasar mobil baru dengan menjadi agen pemegang merek (APM).

Ekspansi bisnis ke pasar mobil baru itu rencananya dengan menggandeng brand mobil asal Tiongkok.

Chief Executive Officer (CEO) Focus Motor Group Agustinus mengatakan perusahaan sedang dalam penjajakan ke hal tersebut.

"Kami memang sedang menjajaki kemungkinan tersebut, sedang kami pertimbangkan keuntungan dan lain sebagainya. Kalau memang masuk profitnya, kami akan gas," kata Agustinus saat pembukaan showroom mobkas baru di Gading Serpong, Tangerang, Rabu.

Dia melanjutkan manajemen Focus Motor mencermati brand mobil asal Tiongkok yang ekspansif di Indonesia, itu memberikan peluang kepada perusahaan untuk membawanya ke Indonesia.

Dalam kesempatan sama, Chief Operating Officer Focus Motor Group, Azka Maulana menjelaskan proses tersebut saat ini sedang berlangsung.

"Jika negosiasi berjalan mulus, Focus Motor Group bisa menjadi APM. Waktunya kapan? Akhir tahun ini atau 2026," ucapnya.

Lebih lanjut, kata dia, Focus Motor Group sedang berkomunikasi dengan dua brand mobil Tiongkok.