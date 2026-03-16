Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Ikhtiar Janda Mekaar Menghidupi Keluarga & Menginspirasi Perempuan Prasejahtera

Senin, 16 Maret 2026 – 12:07 WIB
Tati Mulyani dan Sri Wahyuni saat berbagi cerita di acara buka puasa bersama di Kantor Pusat PT Permodalan Nasional Madani (PNM) pada Rabu pekan lalu (11/3/2026). Foto dok PNM

jpnn.com, JAKARTA - TATI Mulyani dan Sri Wahyuni tak henti-hentinya menyeka air mata mereka ketika acara buka puasa bersama di Kantor Pusat PT Permodalan Nasional Madani (PNM) pada Rabu pekan lalu (11/3/2026).

Kedua perempuan paruh baya itu sesenggukan saat menceritakan kisah hidup mereka yang sarat beban, menjadi tulang punggung keluarga, hingga akhirnya mentas, dan menjadi inspirasi.

Tati adalah janda asal Sumedang, Jawa Barat. “Betapa beratnya janda membiayai tiga anak,” ucapnya.

Memang tidak mudah bagi Tati sebagai penyangga perekonomian keluarga ketika harus mengawali usaha di usia yang tak lagi muda.

Dia berupaya memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya dengan merintis usaha kecil-kecilan menggunakan meja kecil di depan rumahnya.

Tati berjualan sembako dan makanan ringan yang menjadi kebutuhan harian para tetangganya. Ikhtiarnya menunjukkan jalan terang pada 2017.

“Saat itu ketemu Mekaar,” tuturnya.

Mekaar adalah akronim dari Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera sebagai program andalan PT PNM. Program pinjaman tanpa agunan itu menyasar kalangan perempuan prasejahtera yang menjadi pelaku usaha mikro.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PNM  PNM Mekaar  nasabah PNM Mekaar  Janda  PT Permodalan Nasional Madani  Permodalan Nasional Madani 
BERITA PNM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp