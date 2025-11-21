Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Ikhtiar Kampus UMKM Shopee Latih Jutaan Peserta Perkuat Edukasi Digital

Jumat, 21 November 2025 – 03:33 WIB
Ikhtiar Kampus UMKM Shopee Latih Jutaan Peserta Perkuat Edukasi Digital - JPNN.COM
Sejak diluncurkan pada 2021, Kampus UMKM Shopee menyediakan akses pelatihan bagi UMKM untuk memperkuat keterampilan digital agar dapat mengoptimalkan bisnis di platform digital. Foto: Dok. Kampus UMKM Shopee

jpnn.com, JAKARTA - Sejak diluncurkan pada 2021, Kampus UMKM Shopee menyediakan akses pelatihan bagi UMKM untuk memperkuat keterampilan digital agar dapat mengoptimalkan bisnis di platform digital.

Dalam waktu 4 tahun, pencapaian program pelatihan itu memberi dampak cukup signifikan dalam upaya digitalisasi UMKM.

“Kami melihat teman-teman UMKM dari seluruh Indonesia perlu dijangkau juga untuk edukasi dan pelatihan tentang keterampilan digital,” ungkap Deputy Director of Public Affairs Shopee Indonesia, Radynal Nataprawira dalam keterangan resmi.

Baca Juga:

Menurutnya, sejak awal Kampus UMKM Shopee hadir dengan satu tujuan yakni memperluas akses edukasi digital bagi pengusaha UMKM di seluruh Indonesia.

“Kami percaya, ketika UMKM punya akses pada ilmu dan teknologi, mereka bisa berkembang lebih cepat dan membuka akses pasar lebih luas," sambungnya.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM RI, Temmy Satya Permana dalam sambutan saat acara peluncuran program Kampus UMKM Shopee Kelas Online Edisi Spesial 10th Birthday, mengungkapkan bahwa digitalisasi menjadi kunci bagi UMKM agar bisa berdaya saing dan mendorong
pertumbuhan bisnis di era digital.

Baca Juga:

Dari 64,2 juta UMKM di Indonesia, sekitar 25 juta telah onboarding ke e-commerce, mencerminkan kemampuan adaptasi UMKM terhadap perubahan zaman.

Fasilitas seperti Kampus UMKM Shopee Kelas Online menjadi salah satu bentuk dukungan penting dalam upaya meningkatkan keterampilan digital UMKM secara menyeluruh.

Sejak diluncurkan pada 2021, Kampus UMKM Shopee menyediakan akses pelatihan bagi UMKM untuk memperkuat keterampilan digital agar dapat mengoptimalkan bisnis.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   UMKM  kampus umkm shopee  umkm shopee  Shopee 
BERITA UMKM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp