JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Ikhtiar Kembali Menjadikan Istora Senayan Sebagai Rumah Bulu Tangkis Indonesia

Senin, 19 Januari 2026 – 18:18 WIB
Konferensi pers Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Senin (19/1). Foto: Dok. Humas PP PBSI

jpnn.com, JAKARTA - Penyelenggaraan Indonesia Masters 2026 akan banyak mengalami perubahan seusai dipegang kembali oleh Bakti Olahraga Djarum Foundation.

Ketua Panitia Pelaksana Achmad Budiharto mengungkapkan rencana menghidupkan kembali Istora sebagai rumah bulu tangkis Indonesia.

Oleh sebab itu, panitia akan memberikan fasilitas dan pengalaman berbeda kepada atlet-atlet yang berlaga di turnamen BWF Super 500 itu.

“Ajang Indonesia Masters 2026 siap untuk digelar. Kami telah memastikan kesiapan dari venue pertandingan, operasional, fasilitas pendukung untuk atlet, hingga berbagai aktivitas dan hiburan di luar arena untuk penonton,” ungkap Budiharto.

Nantinya tidak hanya fasilitas kepada atlet, ofisial yang bertanding, penggemar juga bisa merasakan atmosfer Istora sebagai rumah bulu tangkis Indonesia.

Menurutnya, akan banyak kegiatan yang melibatkan pemain serta penggemar sehingga para fan mendapatkan pengalaman berbeda menonton turnamen Indonesia Masters 2026.

“Kami meyakini ajang ini tidak hanya sebatas kompetisi bagi para atlet dunia, tetapi menjadi momentum untuk menyalakan kembali kebanggaan dan kecintaan masyarakat terhadap bulu tangkis sebagai olahraga yang telah mengangkat nama Indonesia di mata dunia,” beber Budiharto.

Panitia memulai beberapa perombakan dengan memberikan harga tiket murah kepada para penggemar mulai dari Rp 40 ribu.

Upaya mengembalikan muruah Istora Senayan sebagai rumah fan tepok bulu Tanah Air pada ajang Indonesia Masters 2026, Selasa (20/1)

