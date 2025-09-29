Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Riau

Ikhtiar Polda Riau Merangkul Remaja dengan Menggelar Event Drag Bike Setiap Pekan

Senin, 29 September 2025 – 09:16 WIB
Dirlantas Polda Riau Kombes Taufiq Lukman Nurhidayat menyampaikan tentang Drag Bike yang diadakan untuk menyalurkan bakat balap remaja di Pekanbaru. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Riau menegaskan komitmennya dalam menekan aksi balap liar yang marak dilakukan remaja di jalanan Kota Pekanbaru.

Satu upaya yang dilakukan ialah dengan menggelar event drag bike resmi setiap dua minggu sekali, sebagai wadah menyalurkan hobi para remaja pencinta kecepatan.

“Kami berupaya mengajak, merangkul, mengarahkan, sekaligus mengedukasi agar balapan tidak dilakukan di jalan umum,” ujar Dirlantas Polda Riau Kombes Taufiq Lukman Nurhidayat Senin (29/9).

Menurutnya, pihak kepolisian sudah melakukan pendataan terhadap para remaja yang hobi balapan.

“Makanya, setiap dua minggu sekali kami adakan event drag bike resmi supaya bakat mereka bisa tersalurkan secara positif dan berprestasi, Mereka diarahkan untuk mengikuti event resmi tersebut,” lanjut Taufiq.

Dalam setiap pelaksanaan drag bike ditunjuk seorang koordinator, sebagai komunikator dengan komunitas remaja agar seluruh peserta tercatat dengan baik.

“Semua kami akomodir. Setiap event diumumkan dan ada tokoh atau yang dituakan sebagai penghubung dengan anak-anak muda."

"Harapannya, tidak ada lagi aksi balapan liar di jalan umum karena sudah tersedia arena resmi,” tambahnya.

Guna menekan aksi balap liar remaja, Ditlantas Polda Riau Satu menggelar event drag bike resmi setiap dua minggu sekali di Kota Pekanbaru

TAGS   Polda Riau  drag bike  balap liar  Drag Bike Kota Pekanbaru  ditlantas polda riau 
