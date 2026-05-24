Ikhtiar Ulama Perempuan Membangkitkan Indonesia Melawan Kekerasan

Minggu, 24 Mei 2026 – 21:12 WIB
Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) menggelar Bulan Kebangkitan Ulama Perempuan Indonesia (BuKUPI) di Masjid Cut Nyak Dien, Jakarta Pusat, Minggu (24/5/2026), guna menyerukan ajakan untuk mewujudkan Indonesia tanpa segala bentuk kekerasan. Foto: KUPI/ANTARA

jpnn.com, JAKARTA - Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) menggelorakan ajakan untuk melawan segala jenis kekerasan di seluruh lini kehidupan.

Gerakan yang didorong oleh para akademisi, aktivis, dan tokoh pesantren Islam tradisional itu meyakini perempuan punya peran penting dalam mewujudkan Indonesia tanpa kekerasan.

Peran perempuan dan upaya melawan kekerasan merupakan hal yang mengemuka dalam Hari Puncak Bulan Kebangkitan Ulama Perempuan Indonesia (BuKUPI) di Masjid Cut Nyak Dien, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/5/2026). Acara itu memuncaki rangkaian BKUPI yang digelar sepanjang Mei 2026.

Ketua Majelis Musyawarah KUPI Nyai Badriyah Fayumi dalam pidatonya di acara itu menyoroti maraknya berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di masyarakat.

“Ulama perempuan Indonesia mengutuk keras semua bentuk kekerasan fisik dan seksual yang terjadi di ranah keluarga, lembaga pendidikan, ruang publik maupun kekerasan negara atau oleh aparat negara," ujar Nyai Badriyah

Oleh karena itu, Nyai Badriyah mengajak masyarakat membangun budaya antikekerasan melalui kesadaran kolektif untuk menolak menjadi korban, pelaku, maupun pihak yang membiarkan kekerasan terjadi.

“Mudah-mudahan gerakan kita menjadi makin masif dan bisa menjangkau semakin banyak lagi,” imbuhnya di acara yang dihadiri eks Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin itu.

Selama Mei ini, KUPI menggelar 24 kegiatan yang melibatkan jaringan ulama perempuan, pesantren, perguruan tinggi, komunitas, hingga media partner. Salah satu agenda dalam rangkaian itu ialah pembacaan 31 manakib atau kisah tentang tokoh ulama perempuan Indonesia selama 20 hari berturut-turut melalui kanal daring.

TAGS   Kebangkitan Ulama Perempuan Indonesia  Kekerasan  KUPI  Badriyah Fayumi  Manakib  Atlas Ulama Perempuan 

