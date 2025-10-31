Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Ikhtiar Veda Ega dari JuniorGP Menuju Moto3 2026

Jumat, 31 Oktober 2025 – 09:34 WIB
Ikhtiar Veda Ega dari JuniorGP Menuju Moto3 2026 - JPNN.COM
Veda Ega Pratama. Foto: @veda_54

jpnn.com, JAKARTA - Akhir pekan ini (2/11/2025), Circuit de Barcelona-Catalunya bersiap menjadi panggung bagi dua talenta muda Indonesia, Veda Ega Pratama dan M. Kiandra Ramadhipa.

Di putaran ke-6 FIM JuniorGP 2025, duet pembalap Astra Honda Motor (AHM) — Veda dan Kiandra — siap berjuang membawa semangat Merah Putih di jantung balap Eropa.

Bagi Veda Ega Pratama, Barcelona akan menjadi lintasan baru yang menantang.

Sirkuit cepat dengan kombinasi tikungan teknis ini menuntut adaptasi presisi — sesuatu yang sedang diasah Veda sepanjang musim.

"Saya berharap bisa beradaptasi secepat mungkin di sini. Hasil bagus di seri terakhir membuat kami makin termotivasi menghadapi dua seri tersisa,” ujar pembalap asal Gunungkidul itu melalui keterangan resmi AHM, Jumat (31/10).

Hasil di Misano sebelumnya menjadi modal berharga. Kini, Veda yang menempati posisi ke-11 klasemen sementara dengan 46 poin, berambisi menembus sepuluh besar di dua seri pamungkas.

Namun, lebih dari sekadar poin, Barcelona menjadi bagian dari perjalanan besar karier pembalap runner-up Red Bull Rookies Cup 2025 itu.

Sebab, kabar gembira sudah menanti: Veda akan naik ke Kejuaraan Dunia Moto3 2026 bersama Honda Team Asia, menggantikan Taiyo Furusato yang promosi ke Moto2.

Di putaran ke-6 FIM JuniorGP 2025, Barcelona, Veda Ega siap berjuang membawa semangat Merah Putih di Jantung Eropa dan menapak langkah ke Moto3 2026

