Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Ikhtiar Whisnu Santika Mengubah Interpolasi Lagu Jadi Kolaborasi

Selasa, 14 Oktober 2025 – 00:30 WIB
Ikhtiar Whisnu Santika Mengubah Interpolasi Lagu Jadi Kolaborasi - JPNN.COM
Whisnu Santika, DJ sekaligus produser musik. Foto: Dok. Pribadi/WaraMusika

jpnn.com, JAKARTA - Jangan buru-buru menghakimi musik yang terdengar mirip. Bisa jadi bukan plagiat, melainkan sebuah teknik resmi bernama interpolasi lagu.

Kalau sampling berarti membeli dan menggunakan potongan rekaman asli dari lagu lain, maka interpolasi justru mengulang kembali melodi, lirik, atau bagian tertentu dengan aransemen baru.

Teknik tersebut sudah lama dipakai musisi dunia dan kini semakin populer di Indonesia. Sejarah musik pop global menunjukkan banyak kasus di mana musisi besar dituduh plagiat hanya karena kemiripan nuansa lagu.

Baca Juga:

Adele pernah digugat musisi Brasil Toninho Geraes karena dianggap meniru Mulheres lewat Million Years Ago. Lisa BLACKPINK menggunakan interpolasi Pon de Replay milik Rihanna dalam lagu Pink Venom, yang sempat menimbulkan diskusi hangat di kalangan penggemar.

Di Indonesia, fenomena serupa juga terjadi. Beberapa musisi muda sempat dituding menyalin sejumlah lagu, baik dari sisi lirik maupun melodi karya terdahulu.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan betapa rapuh batas antara 'inspirasi' dan 'plagiat' di telinga publik, padahal bisa jadi yang terjadi adalah interpolasi, sebuah teknik sah dan kreatif dalam industri musik.

Baca Juga:

Interpolasi Lagu Adalah Kreativitas Legal

Dimas Ario, kurator musik, mengatakan bahwa interpolasi berbeda dengan sampling.

DJ dan produser musik elektronik Whisnu Santika menjadi salah satu musisi yang aktif mengeksplorasi teknik interpolasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Whisnu Santika  DJ Whisnu Santika  Album Whisnu Santika  lagu Whisnu Santika 
BERITA WHISNU SANTIKA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp