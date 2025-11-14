IKJ Jadi Tuan Rumah Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional 2025

jpnn.com, JAKARTA - Institut Kesenian Jakarta (IKJ) menjadi tuan rumah penyelenggarakan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) yang merupakan ajang unjuk talenta di bidang seni dan budaya.

Kegiatan itu diharapkan dapat menggali potensi peserta didik di tingkat menengah dalam mengembangkan jiwa seni dan menumbuhkan rasa cinta para murid terhadap seni.

Ketua Pelaksana FLS3N 2025 di IKJ Arly Yanatri Zainsty mengatakan festival itu menjadi salah satu upaya strategis dalam mempromosikan seni dan sastra Indonesia melalui peran aktif IKJ sebagai perguruan tinggi seni.

Festival itu juga menjadi forum bagi para calon seniman dan sastrawan muda dalam menunjukkan bakat dan kreativitas mereka.

"Penyelenggaraan kegiatan FLS3N di Jakarta merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi IKJ, sekaligus sebagai bentuk dukungan menuju 500 tahun Jakarta sebagai Kota Global," ucap Arly dalam keterangannya, Jumat (14/11).

Arly menjelaskan, FLS3N Tahun 2025 rencananya akan dibuka secara resmi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu'ti pada 18 November mendatang.

"Acara pembukaan juga akan dihadiri oleh Rektor IKJ Profesor Syamsul Maarif," kata dia.

Menurut dia, FLS3N Tahun 2025 diselenggarakan di Kampus IKJ mulai 17-23 November 2025 dengan mengusung tema "Ekspresi Seni, Inspirasi Negeri".