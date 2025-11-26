IKK Awards 2025: LAN Anugerahkan Predikat Unggul untuk Kemenhut

Rabu, 26 November 2025 – 19:04 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) meraih Penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Awards 2025 dengan kualifikasi Unggul dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Kementerian Kehutanan menjadi salah satu instansi dengan nilai tertinggi dalam penilaian IKK 2025.

Penghargaan ini diterima oleh Kepala Pusat Kebijakan Strategis Muh. Ahdiyar Syahrony dalam puncak acara IKK Awards di Surabaya, Selasa (25/11/2025).

IKK Awards diberikan kepada instansi pemerintah pusat maupun daerah yang mampu menghadirkan kualitas kebijakan publik terbaik, mulai dari proses perencanaan, implementasi, hingga evaluasi.

“Terima kasih kepada LAN atas apresiasi ini. Capaian ini menunjukkan komitmen Kementerian Kehutanan dalam meningkatkan kualitas perencanaan, implementasi, evaluasi, serta keberlanjutan kebijakan sektor kehutanan, termasuk transparansi dan partisipasi publik di setiap tahapnya,” ujar Syahrony.

“Penghargaan ini memotivasi kami untuk terus memperbaiki tata kelola kebijakan guna mendukung reformasi birokrasi, Asta Cita, dan visi Indonesia Emas 2045,” sambungnya.

IKK merupakan instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah berdasarkan dampak, efektivitas, serta prinsip evidence-based policy making.

Tahun 2025, lebih dari 548 instansi pemerintah pusat dan daerah mengikuti proses pengukuran IKK secara nasional.