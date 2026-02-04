Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

IKM Asal Kabupaten Bandung Sukses Ekspor Perdana Drone Pengawas ke Australia

Rabu, 04 Februari 2026 – 15:18 WIB
IKM asal Kabupaten Bandung, PT Bentara Tabang Nusantara sukses merealisasikan ekspor perdana drone pengawas ke Australia pada Selasa (3/2). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, BANDUNG - Industri Kecil Menengah (IKM) asal Kabupaten Bandung, PT Bentara Tabang Nusantara sukses merealisasikan ekspor perdana pesawat udara nirawak (PUN) atau drone surveillance ke Australia pada Selasa (3/2).

Drone yang diberi nama Omnibe RTB Nopayload memiliki kemampuan pemantauan area hingga jarak pandang mencapai 5.000 hektare.

Produk ini dinilai memiliki daya saing tinggi di pasar global, khususnya untuk kebutuhan pemantauan dan pengawasan.

Kesuksesan ekspor perdana ini tidak lepas dari peran Bea Cukai sebagai industrial assistance dan trade facilitator yang secara konsisten berkomitmen mendukung kelancaran arus barang lintas negara.

"Melalui ekspor perdana ini, PT Bentara Tabang Nusantara menunjukkan kesiapan industri dalam negeri untuk menembus pasar internasional serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan devisa negara dan penguatan ekonomi nasional," kata Kepala Kantor Bea Cukai Bandung Budi Santoso dalam keterangannya, Rabu (4/2).

Budi juga mengatakan pihaknya akan terus mendorong peningkatan kinerja ekspor nasional melalui pelayanan kepabeanan yang optimal, pengawasan yang efektif, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi para pelaku usaha.

"Sinergi antara Bea Cukai Bandung dan pelaku usaha diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekspor nasional," ujar Budi. (mrk/jpnn)

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

