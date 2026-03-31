JPNN.com - Nasional - Humaniora

IKN Dikunjungi 352.102 Orang Selama Libur Lebaran

Selasa, 31 Maret 2026 – 11:39 WIB
IKN Dikunjungi 352.102 Orang Selama Libur Lebaran - JPNN.COM
Sejumlah pengunjung sedang berada di jembatan kaca area glamping IKN. (ANTARA/ HO- Humas OIKN)

jpnn.com, KOTA NUSANTARA - Sebanyak 352.102 orang mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) selama libur Idulfitri khususnya pada 18–29 Maret 2026 dengan total kendaraan yang masuk mencapai 80.105 unit, mulai dari kendaraan roda dua, roda empat, hingga bus.

Otorita IKN pun memastikan pelayanan kunjungan masyarakat berjalan optimal di tengah meningkatnya antusiasme masyarakat dalam menikmati liburan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara tersebut.

"Selama periode kunjungan, kawasan Istana Negara dan Masjid Negara IKN menjadi area yang paling dipadati oleh para pengunjung di KIPP Nusantara," ujar Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw di Nusantara, Selasa.

Kawasan lain yang juga mendapat apresiasi dari kunjungan adalah Jembatan Kaca di area Glamping, Bendungan Sepaku Semoi, dan Taman Kusuma Bangsa.

Kawasan glamping yang di dalamnya terdapat area jembatan kaca, serta Embung MBH menjadi alternatif lokasi kunjungan yang menawarkan pengalaman baru melalui konsep kawasan dengan ruang terbuka yang dipadukan dengan lanskap alam.

"Kawasan Plaza Seremoni dan Plaza Bhinneka menjadi pusat aktivitas masyarakat karena didukung oleh berbagai fasilitas kuliner, ruang interaksi publik, serta berbagai hiburan dan sosial yang semakin berkembang," katanya.

Terdapat pula ribuan warga mengunjungi Sentra Massa sebagai pusat informasi Nusantara yang menghadirkan berbagai sarana edukatif seperti mini teater, maket pembangunan, Pusat Kendali Mini IKN, serta fasilitas interaktif yang memberikan gambaran perkembangan kawasan secara komprehensif.

Dari kunjungan ini, maka masyarakat tidak hanya melihat hasil pembangunan di ibu kota baru ini, tetapi juga memanfaatkan berbagai fasilitas dan ruang publik yang tersedia di kawasan Nusantara.

Selama musim libur Lebaran, kawasan Ibu Kota Nusantara dikunjungi ratusan ribu orang.

Sumber Antara

