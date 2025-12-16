IKN Mandek Bikin Truk Berat Sepi, UD Trucks Tertolong Segmen General Cargo

Selasa, 16 Desember 2025 – 10:35 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pasar kendaraan niaga nasional belum sepenuhnya ramah sepanjang 2025. Koreksi tajam terjadi hampir di semua lini, seiring melemahnya pasar otomotif Indonesia.

UD Trucks mengaku segmen truk berat / heavy duty pun tak luput dari tekanan.

IKN Tertunda, Truk Berat Sepi Order

Data penjualan menunjukkan sepanjang Januari hingga November 2025, pasar truk heavy duty baru mencapai 15.268 unit.

Angka itu menjadi sinyal jelas bahwa roda bisnis kendaraan niaga tengah melambat.

“Sepanjang 2025, pasar otomotif, baik kendaraan penumpang maupun komersial, mengalami koreksi cukup dalam."

"Untuk segmen truk heavy duty, penjualan hingga saat ini baru mencapai 15.268 unit,” ujar Vice President Director Marketing and After Sales Service Director UD Trucks Indonesia, Handi Lim, dalam media gathering UD Trucks, Senin (15/12).

Dengan sisa waktu satu bulan di penghujung tahun, Handi memperkirakan total pasar heavy duty hanya akan menembus kisaran 16.500 unit.