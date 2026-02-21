Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Dahlan Iskan

IKN Mesir

Oleh: Dahlan Iskan

Sabtu, 21 Februari 2026 – 08:48 WIB
IKN Mesir - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Mesir beruntung: akhirnya dapat presiden baru yang sangat berprestasi: Abdel Fattah El Sisi.

Awalnya ia dianggap pemberangus kebebasan, pembunuh demokrasi, otoriter, dan kejam.

IKN Mesir

Baca Juga:

Lebih 3.000 aktivis tewas di awal kemunculannya sebagai pemimpin. Tahun 2014 ia resmi menjadi presiden –setelah setahun sebelumnya menggulingkan presiden hasil Pemilu demokratis.

Ikhwanul Muslimin, pemenang pemilu demokratis pertama, ia tumpas. Ia basmi. Habis. Sampai akar-akarnya.

Ikhwanul Muslimin memang berhasil memelopori gerakan reformasi di Mesir –yang tahun-tahun itu lagi berkembang di berbagai negara Arab: Arab Springs.

Baca Juga:

Gerakan itu menjalar ke berbagai negara Arab. Negara-negara Barat ikut mengipasinya. Di musim Arab Springs itu Ikhwanul Muslimin berkibar-kibar di Mesir. Setinggi langit. PKS yang di Indonesia pun seperti ikut dapat berkahnya.

Namun begitu mereka berhasil memegang pemerintahan, ego berkuasanya tidak terbendung. Semua kursi kabinet diambilnya. Semuanya. Tidak ada koalisi. Tidak memberi muka sedikit pun lawan politiknya.

Mesir beruntung: akhirnya dapat presiden baru yang sangat berprestasi: Abdel Fattah El Sisi. Awalnya ia dianggap pemberangus kebebasan, pembunuh demokrasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dahlan Iskan  IKN Mesir  Mesir  presiden mesir  Abdel Fattah El Sisi  Presiden Prabowo  Disway  Disway hari ini 
BERITA DAHLAN ISKAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp