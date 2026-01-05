Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Ikon Sinema Korea Selatan Ahn Sung-ki Meninggal di Usia 74 Tahun

Senin, 05 Januari 2026 – 13:05 WIB
Ikon Sinema Korea Selatan Ahn Sung-ki Meninggal di Usia 74 Tahun - JPNN.COM
Aktor senior Ahn Sung-ki meninggal dunia. Foto: Instagram/artistcompanyofficial

jpnn.com, JAKARTA - Aktor veteran Korea Selatan, Ahn Sung-ki meninggal dunia pada Senin pukul 09.00 waktu setempat di ruang perawatan intensif Rumah Sakit Universitas Soonchunhyang, Seoul.

Kabar duka ini mengakhiri perjalanan panjang salah satu ikon terbesar dalam sejarah perfilman Korea Selatan.

Mengutip laporan Soompi, Artist Company selaku agensi yang menaungi Ahn Sung-ki menyampaikan bahwa sang aktor wafat dalam usia 74 tahun.

Baca Juga:

Dalam pernyataannya, agensi menyebut Ahn Sung-ki sebagai “aktor nasional” yang memiliki dedikasi luar biasa terhadap dunia seni peran.

“Artist Company sangat berduka atas berita mendadak ini. Kami berdoa untuk arwah almarhum dan menyampaikan belasungkawa terdalam kepada keluarga yang ditinggalkan,” demikian pernyataan resmi agensi tersebut.

Artist Company juga mengenang sosok Ahn Sung-ki sebagai pribadi yang menjunjung tinggi martabat dan tanggung jawab sebagai manusia.

Baca Juga:

Dia dikenal selalu menunjukkan rasa hormat kepada para seniman senior maupun junior, serta kepada seluruh kru di lokasi syuting.

Menurut laporan Korea Times, Ahn Sung-ki meninggal dunia didampingi oleh anggota keluarganya yang setia berada di sisinya selama menjalani perawatan.

Aktor legendaris Korea Selatan Ahn Sung-ki meninggal dunia pada usia 74 tahun di Seoul.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ikon Sinema Korea Selatan  aktor legendaris  Ahn Sung-ki  Aktor Korea 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp