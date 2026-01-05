Ikon Sinema Korea Selatan Ahn Sung-ki Meninggal di Usia 74 Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Aktor veteran Korea Selatan, Ahn Sung-ki meninggal dunia pada Senin pukul 09.00 waktu setempat di ruang perawatan intensif Rumah Sakit Universitas Soonchunhyang, Seoul.

Kabar duka ini mengakhiri perjalanan panjang salah satu ikon terbesar dalam sejarah perfilman Korea Selatan.

Mengutip laporan Soompi, Artist Company selaku agensi yang menaungi Ahn Sung-ki menyampaikan bahwa sang aktor wafat dalam usia 74 tahun.

Dalam pernyataannya, agensi menyebut Ahn Sung-ki sebagai “aktor nasional” yang memiliki dedikasi luar biasa terhadap dunia seni peran.

“Artist Company sangat berduka atas berita mendadak ini. Kami berdoa untuk arwah almarhum dan menyampaikan belasungkawa terdalam kepada keluarga yang ditinggalkan,” demikian pernyataan resmi agensi tersebut.

Artist Company juga mengenang sosok Ahn Sung-ki sebagai pribadi yang menjunjung tinggi martabat dan tanggung jawab sebagai manusia.

Dia dikenal selalu menunjukkan rasa hormat kepada para seniman senior maupun junior, serta kepada seluruh kru di lokasi syuting.

Menurut laporan Korea Times, Ahn Sung-ki meninggal dunia didampingi oleh anggota keluarganya yang setia berada di sisinya selama menjalani perawatan.