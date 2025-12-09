Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Ikrar Talak Telah Terucap, Begini Perasaan Bedu

Selasa, 09 Desember 2025 – 17:12 WIB
Bedu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Selasa (30/9). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com - Selebritas Bedu telah mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan pada Selasa (9/12).

Dia sempat bergetar tatkala membacakan ikrar talak. Bedu lantas mengungkapkan alasannya.

"Iya, menikah itu kan tanggung jawab ya, ibadah ya. Artinya saya bertanggung jawab atas apa yang saya bawa dalam kehidupan saya. Saya menjadi pemimpin dalam rumah tangga saya. Saya menjaga anak istri saya dari panasnya api neraka," ujar Bedu di PA Jakarta Selatan, Selasa.

Dia lantas mengungkapkan kekhawatirannya setelah resmi bercerai.

Dia berharap mantan istrinya tetap berada di jalan yang tepat.

"Nah, ketika saya bercerai, berpisah, seperti ada sesuatu yang bukan bebannya hilang ya, bukan. Tetapi artinya, apakah setelah perpisahan ini, mantan saya, istri saya, tetap berada di track yang lurus gitu kan? Artinya saya berharap, berdoa semoga ya dia tetap ada di jalannya," kata Bedu.

Bukan tanpa alasan dirinya mengkhawatirkan mantan istrinya tersebut.

Sebab dia kerap melihat perubahan orang pasca-bercerai yang cukup signifikan.

