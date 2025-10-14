Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Iksan Skuter Umumkan Raya Daendels Tour 2025, Naik Vespa Singgah ke 19 Kota

Selasa, 14 Oktober 2025 – 07:17 WIB
Iksan Skuter di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada 27 Maret 2022. Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Iksan Skuter mengumumkan rangkaian perjalanan musik yang bertajuk Raya Daendels Tour 2025.

Rangkaian tersebut merupakan sebuah tur akustik lintas Jawa yang menempuh jarak sekitar 1.000 kilometer dari Anyer hingga Panarukan.

Tur Iksan Skuter akan berlangsung mulai 18 Oktober hingga 20 November 2025, melintasi 5 provinsi dan 19 kota, dimulai dari Cilegon dan berakhir di Panarukan.

Selain menyajikan pertunjukan musik intim di setiap kota, dia juga membawa misi reflektif terhadap sejarah dan makna keberjalanan seni di luar arus industri musik besar.

“Panggung-panggung musik tidak hanya di kota-kota besar dan panggung-panggung besar. Musik tidak harus festival besar dan sponsor besar,” ungkap Iksan Skuter.

Menurutnya, tur Raya Daendels Tour 2025 menjadi bentuk keberanian untuk menghadirkan alternatif pertunjukan
musik yang lebih membumi, akrab dengan masyarakat, dan tidak bergantung pada skema industri arus utama.

Dengan semangat troubadour, setiap penampilan akan dilakukan dalam format akustik sederhana namun bermakna, sebagai bentuk silaturahmi antara musisi dan penonton.

Nama Raya Daendels dipilih bukan tanpa alasan. Jalan Raya Pos atau Jalan Daendels dibangun pada masa kolonial Belanda pada tahun 1808 oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, membentang dari Anyer di Banten hingga Panarukan di Jawa Timur.

