Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Ikut Arahan Hemat Energi, MPR Menerapkan WFH dan Pembatasan Pemakaian Listrik

Selasa, 31 Maret 2026 – 20:47 WIB
Kompleks Parlemen RI (MPR/DPR RI/ DPD RI. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN com

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Siti Fauziah menyebut pihaknya menerapkan work from home (WFH) dan work from anywhere (WFA) bagi ASN di internal mulai Rabu (1/4), demi penghematan energi.

Penghematan dilakukan sebagai imbas eskalasi konflik di Timur Tengah (Timteng) yang menganggu pasokan bahan bakar.

"Itu dimulai per tanggal 1 April besok. Aturan itu sudah kami mulai," kata Siti di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3).

Dia menuturkan WFH ASN di kesekretariatan terlaksana setiap Rabu, sedangkan pada Jumat ada pembagian piket.

Menurutnya, ASN pada Jumat sebagian bekerja langsung di MPR, sisanya bisa melakukan WFH dan WFA.

"Jadi di hari lain itu tetap ada pembagian tugas, di mana siapa yang akan masuk kantor itu akan diatur oleh eselon II, karena eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada unit-unitnya," lanjutnya.

Dia mengatakan langkah penghematan juga dilakukan kesekretariatan dengan membatasi penggunaan listrik sampai pukul 18.00 WIB pada hari kerja.

"Jadi listrik ini akan dipadamkan juga di jam 18.00. Jadi, kami berharap semua kegiatan akan berakhir di jam 17.00," kata Siti.

Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah menyebut pihaknya menerapkan sanksi bagi ASN yang melanggar aturan ketika pegawai mendapat giliran WFA dan WFH.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

MPR  wfh di MPR  WFH ASN  Hemat Energi  Majelis Permusyawaratan rakyat 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp