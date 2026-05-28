Ikuti Arah Google Maps, Pengendara Motor Ini Justru Nyasar Masuk Tol Pasirkoja

Kamis, 28 Mei 2026 – 17:54 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Seorang pengendara sepeda motor terekam sedang melintas di jalan tol seusai masuk melewati GT Pasirkoja, Kota Bandung.

Rekaman video tersebut viral di media sosial dan menuai perhatian warganet.

Dalam video yang beredar, pengedara motor terlihat masuk ke area gerbang tol bersamaan dengan antrean kendaraan roda empat.

Pengendara motor itu bahkan sempat melaju di jalur kanan jalan tol.

Peristiwa itu direkam oleh pengendara mobil yang berada di belakangnya dan kemudian diunggah ke media sosial.

Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polrestabes Bandung AKBP Hudi Arif membenarkan adanya kejadian tersebut.

Menurut Hudi, saat ini pengendara tersebut sudah dilakukan penindakan oleh petugas Patroli Jalan Raya (PJR).

"Sudah ditindak oleh jajaran PJR Polda," kata Hudi saat dikonfirmasi, Kamis (28/5/2026).