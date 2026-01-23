Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Ikuti Saran Rizky Billar, Lesti Kejora: Doakan Mudah-mudahan Lancar

Jumat, 23 Januari 2026 – 06:06 WIB
Ikuti Saran Rizky Billar, Lesti Kejora: Doakan Mudah-mudahan Lancar - JPNN.COM
Rizky Billar dan Lesti Kejora. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Lesti Kejora mengumumkan keputusan istirahat dari dunia hiburan untuk sementara waktu.

Dia harus mengambil keputusan tersebut demi mempersiapkan diri menjelang proses persalinan anak ketiga.

"Teman-teman, aku mau istirahat dulu menjelang lahiran. Doakan mudah-mudahan lahirannya lancar," ungkap Lesti Kejora melalui video yang diunggah akun leslarinside di Instagram baru-baru ini.

Baca Juga:

Istri Rizky Billar itu mengatakan dirinya sebenarnya masih bisa beraktivitas untuk beberapa waktu ke depan.

Akan tetapi, Lesti Kejora memilih mengikuti saran dari sang suami, Rizky Billar.

"Sebenarnya jujur aku mah masih ingin berkegiatan tapi aku disuruh istirahat dulu sama bapaknya anak-anak biar fokus sama lahiran," beber pelantun Sekali Seumur Hidup itu.

Baca Juga:

Lesti Kejora lantas memohon doa menjelang persiapan persalinan anak ketiga.

Dia berharap diberi kelancaran saat proses melahirkan buah hati ketiga dari hasil pernikahan dengan Rizky Billar.

Penyanyi dangdut Lesti Kejora mengumumkan keputusan istirahat dari dunia hiburan untuk sementara waktu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   lesti kejora  Rizky Billar  Lesti  Lesti hamil   Lesti Kejora dan Rizky Billar 
BERITA LESTI KEJORA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp