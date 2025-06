ILC 113 Ditutup, Delegasi Indonesia Mantap Jadikan Landasan Reformasi Ketenagakerjaan

jpnn.com, JENEWA - Sidang ke-113 Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) di Jenewa, Swiss, 2–13 Juni 2025 resmi ditutup.

Dalam forum yang diselenggarakan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) itu, Delegasi PeKerja/ Butuh Indonesia tekankan pentingnya pekerjaan formal yang layak dan perlindungan pekerja.

William Yani Wea, perwakilan delegasi Indonesia dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) CAITU AGN mengatakan, selama berlangsungnya sidang ILC, delegasi Indonesia unsur Pekerja kompak untuk memperjuangkan permasalahan pekerja dari hulu hingga hilir

"Keikutsertaan Indonesia dalam ILC 2025 mencerminkan komitmen nasional untuk mendorong kerja layak, memperkuat perlindungan pekerja, dan berkontribusi dalam penyusunan masa depan kerja yang lebih adil di tengah dinamika dunia kerja global. Hasil diskusi di Jenewa akan menjadi landasan penting reformasi ketenagakerjaan di Indonesia," kata William Yani dalam siaran tertulisnya, Jumat (13/6).

William Yani yang duduk dalam Komite Penerapan Standar (Committe on the Application of Standards/ CAN) menjelaskan, partisipasi Indonesia dalam komite ini merupakan wujud nyata kepedulian terhadap prinsip kerja layak, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi pekerja.

Untuk itu, dalam sesi pembahasan di dia memaparkan praktik baik dari Indonesia seperti mekanisme pengaduan peserta magang, panduan praktik kerja lapangan (PKL), serta pelatihan pelatih berbasis etika, digitalisasi, dan keberlanjutan peran Serikat Pekerja di negara negara anggga ILO.

"Pekerjaan yang setara adalah jembatan menuju kerja layak dan SDM Indonesia yang kompetitif di tingkat global," ungkap Willi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum IMPPI (Informal Migran Pekerja Profesional Indonesia),

Sementara itu, Afif Johan yang tergabung dalam Komite Ekonomi Platform menegaskan perlunya perlindungan bagi pekerja seperti ojek daring, kurir digital, dan freelancer dalam sesi ekonomi platform digital yang untuk pertama kalinya dibahas di ILC.