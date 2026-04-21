Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

I.League Bereaksi Keras Seusai Aksi Tak Terpuji Pemain Bhayangkara FC di EPA 2025/26

Selasa, 21 April 2026 – 11:15 WIB
Pemain Bhayangkara FC, Aqilah Lissunnah Aljundi melakukan tindakan tidak terpuji saat EPA 2025/26 melawan Dewa United Banten di Stadion Citarum, Semarang, Minggu (19/4). Foto: Dokumentasi Dewa United

jpnn.com - I.League mengeluarkan surat peringatan kepada seluruh peserta Elite Pro Academy (EPA) Super League 2025/2026 buntut aksi tak terpuji yang melibatkan Fadly Alberto.

Direktur Utama I.League Ferry Paulus menegaskan EPA Super League merupakan wadah pesepak bola muda, sehingga harus menjunjung tinggi integritas, keselamatan, dan sportivitas.

"Sangat disayangkan insiden seperti ini terjadi di kompetisi EPA yang merupakan tiang penting dan fondasi sepak bola Indonesia ke depan."

"Dari kompetisi inilah diharapkan lahir cikal bakal pemain Timnas Indonesia di masa mendatang," ungkap Ferry.

Ferry menegaskan tindakan yang membahayakan keselamatan pemain tidak bisa ditoleransi.

 PSSI juga berencana membawa kasus tersebut ke Komite Disiplin untuk menjatuhkan sanksi tegas.

"Kami tidak bisa mentoleransi tindakan yang membahayakan keselamatan pemain." 

"Kami mendukung penuh langkah PSSI dan Komite Disiplin untuk memberikan sanksi tegas agar menjadi pembelajaran bagi semua pihak," ujar Ferry.

I.League bereaksi seusai aksi tidak terpuji Fadly Alberto dengan menerbitkan surat peringatan kepada seluruh tim peserta EPA Super League 2025/26

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ILeague  Fadly Alberto  Bhayangkara FC  Tendangan Kungfu Fadly Alberto  EPA 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp