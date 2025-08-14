ILF dan IGT Dorong Industri Lokal jadi Kekuatan Baru di Pasar Global

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Pameran Indo Leather & Footwear (ILF) dan Indo Garment Textile (IGT) Expo 2025 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, menampilkan lebih dari 280 peserta termasuk 70 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Hajatan itu diharapkan mampu mendorong kemajuan industri di dalam negeri termasuk UMKM ke pasar global.

Digelar mulai 14 - 16 Agustus 2025, kegiatan yang juga diikuti pelaku industri dari 11 negara itu memamerkan inovasi terkini di industri alas kaki, produk kulit, garment, tekstil dan teknologi manufaktur.

Baca Juga: Pameran Indocomtech 2024 Siap Beri Kejutan Spesial untuk Pemburu Produk Elektronik

Mereka adalah China, Hong Kong, India, Indonesia, Italia, Jerman, Korea Selatan, Malaysia, Swiss, Taiwan, dan Vietnam.

“ILF dan IGT Expo 2025 menjadi wadah yang menyatukan ide kreatif, kemajuan teknologi, dan potensi kerja sama bisnis untuk menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan industri," kata CEO Krista Exhibitions, Daud D. Salim, Kamis (14/8).

Beragam produk unggulan mulai dari mesin jahit modern, mesin cetak sepatu, mesin pengolahan bahan baku, fabric dan tekstil premium, sol sepatu, aksesori fasyen, sneakers, boots, flat shoes, sandal, hingga kulit eksotik untuk fasyen, furnitur, dan garment semua hadir dalam satu ajang.

"Indonesia memiliki potensi besar di sektor kulit dan alas kaki, dan kami ingin memastikan potensi ini berkembang menjadi kekuatan yang diakui dunia," tegasnya.

Pameran itu menjadi wujud komitmen untuk mengangkat industri dalam negeri agar semakin kompetitif di kancah internasional.