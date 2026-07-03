Ilija Spasojevic Resmi Berseragam Semen Padang, Ada Misi Besar Menanti

jpnn.com - Semen Padang membuat gebrakan pada bursa transfer jelang bergulirnya kompetisi musim 2026/27.

Kabau Sirah sukses mengamankan tanda tangan striker naturalisasi Ilija Spasojevic untuk mempertajam lini depan.

Kepastian bergabungnya penyerang senior tersebut diumumkan langsung melalui akun media sosial resmi Semen Padang.

"Spasogol! Ilija Spasojevic is officially a Kabau Sirah! Ready to fire up our frontline and hunt for glory this season. Welcome to Ranah Minang, Spaso!," tulis Semen Padang.

Kedatangan Spaso diyakini menjadi tambahan penting bagi skuad Semen Padang yang tengah mempersiapkan diri menghadapi ketatnya persaingan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Meski usianya telah menginjak 38 tahun, insting mencetak gol dan pengalamannya di kompetisi nasional masih menjadi nilai jual utama.

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Sebelum menerima pinangan Semen Padang, Spaso lebih dulu mengakhiri perjalanannya bersama Bhayangkara FC.

Mantan bomber Timnas Indonesia itu meninggalkan Bhayangkara dengan catatan yang cukup membanggakan.