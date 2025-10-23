Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Ilmu Lingkungan Tak Bisa Dinaungi Pembangunan Berkelanjutan

Kamis, 23 Oktober 2025 – 10:17 WIB
Ilmu Lingkungan Tak Bisa Dinaungi Pembangunan Berkelanjutan - JPNN.COM
Pakar lingkungan sekaligus dosen Universitas Indonesia Mahawan Karuniasa. Foto: dokpri for jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Pakar lingkungan sekaligus dosen Universitas Indonesia Mahawan Karuniasa menilai penempatan Ilmu Lingkungan di bawah pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan merupakan bentuk subordinasi konseptual yang justru melemahkan keilmuan.

Dia mengatakan pentingnya menjaga kemandirian keilmuan Ilmu Lingkungan agar tidak tereduksi menjadi sekadar bagian dari Pembangunan Berkelanjutan. 

Menurutnya, menempatkan Ilmu Lingkungan di bawah pascasarjana atau fakultas Pembangunan Berkelanjutan bukan bentuk sinergi, melainkan “subordinasi konseptual” yang justru melemahkan kedalaman ilmiahnya.

Baca Juga:

"Ini bukan sekadar soal struktur akademik, tetapi soal paradigma ilmu,” kata Mahawan dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Kamis (23/10).

Dia menjelaskan ilmu lingkungan berakar pada sustainability science dan general system theory—ilmu yang memandang bumi sebagai satu sistem kehidupan utuh di mana manusia hanyalah bagian dari jejaring ekosistem.

“Ilmu Lingkungan bersifat integratif dan ekosentris. Fokusnya bukan hanya pembangunan, tetapi menjaga keseimbangan antara sistem alam dan budaya manusia agar bumi tetap lestari,” lanjutnya.

Baca Juga:

Sementara itu, pembangunan berkelanjutan, kata Mahawan, merupakan turunan dari teori pembangunan yang lebih normatif dan aplikatif, dengan orientasi pada kebijakan, tata kelola, serta inovasi ekonomi.

“Paradigmanya masih antroposentris, manusia mengelola alam untuk keberlanjutan hidupnya. Sementara ilmu lingkungan bersifat earth-centered, menempatkan manusia sebagai bagian dari sistem bumi, bukan penguasa atasnya,” tegasnya.

Pakar lingkungan Mahawan Karuniasa menilai penempatan Ilmu Lingkungan di bawah pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan bentuk subordinasi konseptual

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pembangunan  Ilmu Lingkungan  Lingkungan  pembangunan berkelanjutan 
BERITA PEMBANGUNAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp