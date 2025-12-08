ILUNI UI Kumpulkan Donasi untuk Korban Banjir Sumatra, Sahroni Menyumbang Rp 1 Miliar

Senin, 08 Desember 2025 – 16:31 WIB

jpnn.com - Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) menghimpun donasi untuk korban bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Penggalangan donasi itu dilakukan dengan menggandeng para musisi Indonesia.

Ketua Panitia Kadri Mohammad mengatakan penggalangan donasi tersebut melibatkan 100 musisi. Total dana yang terkumpul mencapai Rp 15,1 miliar.

"Semalam terkumpul Rp 15,1 miliar, tetapi belum selesai. Artinya, masih ada second round tanggal 16 Desember di Kemang Village," kata Kadri kepada media, Senin (8/12/2025).

Menurut Kadri, ILUNI UI sudah biasa melakukan penggalangan donasi untuk kegiatan kemanusiaan, seperti saat terjadi bencana gempa di Palu pada 2018 dan beberapa daerah lain.

Dalam pelaksanaannya, ILUNI UI mengemas acara donasi ini dengan menggandeng para musisi, dengan harapan bisa menggugah hati masyarakat agar membantu para korban bencana.

"Ini bukan hanya bikin acara jrang jreng jrong, harus juga mendatangkan bukan cuma massa tetapi para donatur," ucapnya.

Selain itu, panitia juga berupaya membuka jaringannya di kementerian, BUMN maupun korporasi guna mengoptimalkan pengumpulan donasi.