JPNN.com - Nasional - Humaniora

ILUNI UI Luncurkan Panduan Mental Health Champions untuk Kesehatan Mahasiswa

Jumat, 15 Agustus 2025 – 21:48 WIB
ILUNI UI Luncurkan Panduan Mental Health Champions untuk Kesehatan Mahasiswa - JPNN.COM
Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) sukses merilis Buku Panduan Mental Health Champions (MHC) ILUNI UI dalam Talkshow dan Soft Launching di Pusgiwa, Kampus UI Depok pada Kamis (14/8). Foto: dok ILUNI UI

jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) sukses merilis Buku Panduan Mental Health Champions (MHC) ILUNI UI dalam Talkshow dan Soft Launching di Pusgiwa, Kampus UI Depok pada Kamis (14/8). 

Acara yang didedikasikan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia itu menandai peluncuran sebuah inisiatif penting untuk mengatasi tantangan kesehatan jiwa yang meningkat di kalangan mahasiswa. 

?Program MHC ILUNI UI adalah sebuah inisiatif Women Empowerment Center ILUNI UI dan Mahasiswa UI, di mana gerakan ini melatih mahasiswa UI untuk menjadi konselor sebaya. 

Ketua Umum ILUNI UI, Didit Ratam menyatakan MHC menyediakan edukasi psikososial, advokasi, dan dukungan kesehatan jiwa, khususnya bagi para pemuda. 

Buku Panduan MHC ILUNI UI juga diluncurkan menjadi alat bantu utama bagi para champions dalam menjalankan perannya. 

Menurut Didit, latar belakang dan tujuan ?program MHC ILUNI UI lahir dari keprihatinan atas tingginya angka masalah kesehatan jiwa di lingkungan kampus. 

"Kami melihat tingginya tingkat masalah kesehatan jiwa di kampus karena tekanan akademis, media sosial, dan lingkungan yang sangat kompetitif. Program ini adalah puncak kerja keras tim kami, dan kami berharap ini bisa menjadi warisan yang terus memberikan dampak positif,” kata Didit dikutip, Jumat (15/8).

Direktur Direktorat Alumni UI Prof. Dra. Fentiny Nugroho, M.A., Ph.D menyampaikan survei menunjukkan 12,2 persen mahasiswa UI mengalami depresi dan 37,2 persen mengalami kecemasan. 

Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) sukses merilis Buku Panduan Mental Health Champions (MHC) ILUNI UI dalam Talkshow dan Soft Launching di Pusgiwa

