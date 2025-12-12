Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Keluarga

Ilustrator Wenny Angkat Potensi Anak Berkebutuhan Khusus Melalui Kekuatan Gambar

Jumat, 12 Desember 2025 – 15:17 WIB
Ilustrator Wenny Angkat Potensi Anak Berkebutuhan Khusus Melalui Kekuatan Gambar - JPNN.COM
Ilustrator dan peneliti ITB Wenny Yosselina mengangkat potensi anak berkebutuhan khusus melalui kekuatan gambar. Foto dok. TF

jpnn.com, JAKARTA - Anak berkebutuhan khusus (ABK) seringkali memiliki cara yang unik dalam memproses informasi dan berkomunikasi.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa karya visual menjadi salah satu pendekatan paling efektif, tidak hanya untuk berkomunikasi, tetapi juga mendukung proses belajar dan terapi mereka.

Hal itulah yang menjadi fokus utama ilustrator dan peneliti visual, Wenny Yosselina, yang mendedikasikan riset dan karyanya untuk anak-anak disabilitas, mulai dari autisme, low vision, hingga disabilitas tuli.

Baca Juga:

Lulusan dan peneliti dari Institut Teknologi Bandung (ITB) itu menegaskan bahwa bahasa visual adalah jembatan utama bagi interaksi dan pemahaman ABK.

“Berdasarkan riset, mereka justru lebih mudah mengerti atau mencerna informasi melalui visual."

"Buku cerita anak-anak atau narasi visual digunakan untuk menjembatani komunikasi mereka,” ujar Wenny, yang juga aktif di Kelas Buku Anak ITB dan Art Therapy Centre (ATC) Widyatama Bandung, Jumat (12/12).

Baca Juga:

Menurutnya, ABK memiliki kemampuan visual yang kuat, seringkali mengumpulkan "aset-aset visual" di pikiran mereka.

Maka, dalam proses belajar, Wenny selalu menyarankan untuk menghindari terlalu banyak bahasa verbal.

Ilustrator dan peneliti ITB Wenny Yosselina mengangkat potensi anak berkebutuhan khusus melalui kekuatan gambar

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   anak berkebutuhan khusus  Ilustrator  wenny yosselina  anak ABK 
BERITA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp