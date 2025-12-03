Imajinari Umumkan 3 Judul Film Terbaru di JAFF Market 2025

jpnn.com, YOGYAKARTA - Setelah sukses dengan film Agak Laen: Menyala Pantiku! yang sedang tayang di bioskop, Imajinari mengumumkan proyek-proyek terbaru di JAFF Market 2025.

Judul-judul terbaru yang diproduksi Imajinari yakni film Operasi Pesta Pora, Pulang Kampung, dan Bandits of Batavia.

Film Operasi Pesta Pora dan Pulang Kampung akan tayang pada 2026, sementara Bandits of Batavia masih dalam tahap awal pengembangan.

Operasi Pesta Pora merupakan debut penyutradaraan film panjang sutradara Edy Khemod, yang dibintangi oleh Iqbaal Ramadhan (sebagai Ijal), Kristo Immanuel (Adut), Zulfa Maharani (Tia), dan Kawai Labiba (Melodi).

Dalam film itu, Iqbaal Ramadhan juga untuk pertama kali berperan sebagai produser film, bersama Ernest Prakasa, Dipa Andika dan James Erlangga.

“Ide cerita ini sebenarnya berangkat dari pengalaman pribadi saya bersama band Seringai. Di setiap konser, kami selalu mendapat laporan adanya aksi pencopetan. Bahkan, dari atas panggung, vokalis kami, Arian selalu menyerukan untuk berhati-hati dengan moshpet (moshing copet),” kata sutradara Operasi Pesta Pora, Edy Khemod.

“Bagi saya, yang lahir di dunia musik dan kemudian mulai dikenal luas lewat film, ini adalah kesempatan yang tidak bisa dilewatkan. Film dan musik bagi saya sudah tidak bisa dipisahkan lagi,” sambung pemeran dan produser Operasi Pesta Pora, Iqbaal Ramadhan.

Sukses dengan film drama Ngeri-Ngeri Sedap, Bene Dion kini akan kembali menyutradarai film terbarunya bersama rumah produksi Imajinari berjudul Pulang Kampung.