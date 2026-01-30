Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Iman Rachman Mundur, OJK Segera Tunjuk Plt. Dirut BEI Segera

Jumat, 30 Januari 2026 – 19:45 WIB
Iman Rachman Mundur, OJK Segera Tunjuk Plt. Dirut BEI Segera
Ilustrasi IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI). Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi merespons pengunduran diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman.

Inarno menyatakan OJK menghormati keputusan pengunduran diri Iman Rachman, sehuhungan dengan ambruknya IHSG selama kurun dua hari. 

Menyusul hal tersebut, Inarno menegaskan OJK akan menunjuk pelaksana tugas (Plt) Dirut BEI segera.

"Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, OJK akan menunjuk Pelaksana Tugas Direktur Utama BEI untuk kesinambungan operasional strategis. Segera, segera, tentunya segera (penunjukan Plt Direktur Utama BEI)," ujar Inarno saat konferensi pers di Bursa Efek Indonesia (BE), Jakarta, Jumat (30/1).

Inarno memandang keputusan pengunduran diri Iman sebagai bentuk tanggung jawab moral atas terkoreksinya IHSG berhari-hari.

"Keputusan tersebut kami pandang sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap peristiwa saat ini," ujarnya.

Kendati demikian, Inarno menekankan keputusan pengunduran pejabat tinggi BEI tersebut tidak akan memengaruhi operasional pasar modal Tanah Air. 

Inarno memastikan OJK akan mengambil peran aktif dalam mereformasi pasar modal mendatang.

OJK merespons pengunduran diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, segera tunjuk Plt.

